Физики приблизились к созданию самых точных ядерных часов

06.10.2020, 6:10, Новости дня

Ранее считалось, что атомные часы являются эталоном точности среди хронометров. Однако группа ученых-физиков заявила, что вот-вот представит ядерные часы, которые станут еще на порядок точнее атомных.

Напомним, что атомный хронометр является очень точным благодаря тому, что в нем нет никакого механизма или привычного электронного устройства. Здесь «тикают» электроны в атомной оболочке. Такие часы имеют погрешность менее секунды за несколько миллиардов лет.

Казалось бы, ничего более совершенного создать невозможно. Но вот еще одна технология, основанная на изменениях внутри ядер тория-229, предоставляет еще более точные результаты. Как отмечают ученые, ядерные часы пытаются создать с 2003 года.