DM – «унизительно, необъяснимо» — в Amnesty International рассказали о плохом обращении с пожилыми британцами в пандемию

06.10.2020, 6:00, Новости дня

Во время пандемии пожилые британцы, проживавшие в домах престарелых, подвергались «бесчеловечному и унизительному» обращению, пишет Daily Mail со ссылкой на Amnesty International. Согласно докладу неправительственной организации, британские власти сначала поставили пожилых граждан под угрозу заражения коронавирусом, а потом отказывали им в необходимом лечении.



Reuters

Политика правительства Великобритании по борьбе с распространением коронавируса нарушила права пожилых британцев, находящихся на попечении в домах престарелых, что привело к десяткам тысяч смертей, пишет Daily Mail со ссылкой на доклад международной организации Amnesty International.

По данным организации, правительство принимало «необъяснимые» и «в лучшем случае беспечные» меры, из-за которых британцы преклонного возраста оказывались под угрозой заражения коронавирусом, а затем препятствовало получению ими жизненно важной медицинской помощи.

Согласно докладу, ознакомиться с которым изданию удалось до его публикации, в правительстве «с самого начала знали», что COVID-19 представляет большую опасность для 400 тыс. проживающих в домах престарелых британцев.

В итоге, несмотря на утверждения политиков, что в основе их действий лежит стремление защитить пожилых граждан, дома престарелых оказались «перегружены» числом заболевших коронавирусом. Более того, пожилые британцы подвергались «бесчеловечному и унизительному» обращению.

Всего за три месяца с начала пандемии смертность в домах престарелых увеличилась почти на 30 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, причём две трети от всех смертей, а именно 18 562, напрямую связаны с коронавирусом. Это составляет 40% от общего числа погибших от COVID-19 в Великобритании. При этом считается, что остальные почти 10 тыс. летальных исходов не были зарегистрированы как связанные с коронавирусом только из-за отсутствия тестов на наличие у погибших заболевания.

«Непосредственную ответственность» за данные трагедии старший советник по реагированию на кризисные ситуации Amnesty International Донателла Ровера, которая возглавляла исследование, возложила именно на действия британского правительства.

Так, британцам из домов престарелых с подозрением на COVID-19 отказывали в стационарном лечении и «соответствующей медицинской помощи», несмотря на то, что в местных больницах имелись сотни пустых коек. На персонал учреждений оказывалось давление, чтобы они оформили отказ от реанимации на всех находящихся у них на попечении пожилых людей. Семьям постояльцев запрещали навещать близких, что лишь усугубило их и без того плачевное состояние. При этом зачастую все инструкции давались в устной, а не в письменной форме, не оставляя никаких документальных подтверждений.

Как отмечает издание, переломный момент наступил 17 марта, когда в Национальной службе здравоохранения Англии поручили больницам срочно выписывать пациентов, в том числе с COVID-19, обратно в дома престарелых, для того чтобы не допустить перегрузки коечного фонда.

Тем не менее там оказались не готовы принять заболевших коронавирусом пациентов. Согласно одному из опросов, более половины учреждений не сумели эффективно изолировать пациентов с подозрением на COVID-19. Руководству домов престарелых, которые отказывались размещать выписанных пациентов, местные органы власти угрожали сокращением финансирования.

Более того, сотрудники учреждений продолжали работать, даже если у них проявлялись симптомы заболевания. Часть персонала признались, что на них оказывало давление начальство, в то время как другие руководствовались финансовыми причинами.

Кроме того, врачи ограничили количество очных консультаций, за исключением случаев, «когда это было крайне необходимо». Медсёстры, в свою очередь, перестали приходить в дома престарелых даже для выполнения того, что обычно не могут сделать сотрудники учреждений по уходу за пожилыми людьми, например поменять мочевой катетер.

В Amnesty International призвали к проведению независимого расследования, в ходе которого были бы рассекречены все документы и записи, а также вызваны для дачи показаний ответственные за стратегию чиновники, в том числе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Несмотря на то что премьер-министр страны Борис Джонсон согласился на проведение расследования, в организации указывают на неотложность этого вопроса. По словам представителей организации, на обсуждение недостатков стратегии могут уйти годы. Однако в связи с началом второй волны коронавируса для того чтобы не допустить новых трагедий действовать необходимо уже сейчас. «Было потеряно уже слишком много времени», — предупредили в докладе.

«Мы привыкли к тому, что люди в зонах военных действий боятся открыто говорить, потому что в результате могут пострадать они или их семьи. Но я не ожидала, что такой же страх будет иметь место в столь прогрессивной стране, как Великобритания», — приводит Daily Mail слова Роверы, которая в течение нескольких месяцев беседовала с семьями пациентов британских домов престарелых и анонимными осведомителями.