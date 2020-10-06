Contra Magazin – Германия играет в милитаризм, но на самом деле находится у США под колпаком

06.10.2020, 6:00, Новости дня

В последнее время Германия начала играть в милитаризм, подумывая о том, чтобы проводить независимую от США и Великобритании военную политику, пишет Contra Magazin. Но к этим планам стоит относиться скептически, ведь на самом деле немецкая армия не способная вести боевые действия без поддержки и согласия американцев. В военном плане это «кастрированная нация», считает издание.



Reuters

Запад шокирован усилением РФ при президенте Владимире Путине, пишет Contra Magazin. Но на самом деле все эти годы своими действиями он только способствовал росту напряжённости в отношениях с Москвой. А наибольший вклад в это внесло расширение НАТО на Восток. Москва же изначально стремилась к временному компромиссному урегулированию, а позже и к созданию единой Европы от Атлантического до Тихого океана, но канцлер Германии Ангела Меркель была в этом не заинтересована.

Напротив, в ФРГ начали играть в милитаризм, продолжает издание. В 2017 году Меркель заявила, что после избрания президентом США Дональда Трампа и брексита Европа больше не может полностью зависеть от Вашингтона и Лондона. По её словам, времена, когда европейцы могли полностью полагаться на других, прошли, и теперь наступило время «взять судьбу в свои руки». В тот день она выступала с нетипичной для неё страстью и открытостью. У многих даже возникли предположения, что Берлин окончательно отвернётся от Вашингтона, но на самом деле всё происходившее было в большей степени связано с личным конфликтом между канцлером Германии и главой Белого дома.

В действительности же Меркель — убеждённый трансатлантист, для которой совместные с США либеральные ценности играют очень важную роль, объясняет Contra Magazin. И она воспринимает Россию как противоположность западной системе, основанной на демократических принципах, верховенстве права, свободе и прочем. Для неё усиление Кремля — это вызов.

Но к немецкому милитаризму стоит относиться скептически, продолжает издание. У Берлина, как и у Токио, нет возможности с головой бросаться в гонку вооружений. Эти страны не проводят самостоятельную внешнюю политику. Для этого им нужно было бы сначала преодолеть внутриполитические трудности, но любому национальному дискурсу мешает послевоенный пацифизм.

К тому же ни Германия, ни Япония не могут воевать без поддержки и согласия США, объясняет Contra Magazin. Фактически армии обоих государств — это не самостоятельная сила, а лишь дополнение к войскам НАТО. При этом Берлин не хочет выходить из альянса, а Токио и жизни себе представить не может без натовского «колпака». «В конце концов речь идёт о двух кастрированных в военном плане нациях, у которых после поражения в последней мировой войне нет ни способностей, ни политической воли», — заключает издание.