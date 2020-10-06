 

Специалист об угрозах Лукашенко Литве: Выстрел себе в голову

06.10.2020, 5:43, Разное

Президент Белоруссии сказал, что транзит грузов из Литвы и Латвии через его страну составляет 40%, и предупредил о том, что “если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть”.

По мнению эксперта, при таком сценарии республике будет нанесен ущерб. Он объяснил, что сокращение внешне-торговых операций чревато для государства проблемами. Заико считает подобные угрозы странам Балтии “политическими фантазиями” Александра Лукашенко и не советуют закрывать страну.

Эксперт отметил, что дальнобойщики, следуя через Белоруссии, покупают топливо и едят.

Он полагает, что потери для стран Балтии и для само республики будут примерно симметричными. По словам Заико, Литва и Латвия и даже Польша смогут воспользоваться другими коридорами, например, через Украину или Россию.

Также он не считает адресным вопрос Александра Лукашенко председателю ГТК о том, что, “надо предпринять в ближайшее время, чтобы удержать экономику в этом году”. “Прекращать транзитные операции со странами Балтии – это выстрел себе даже не в ногу, а, боюсь, что в голову”, – заявил
руководитель аналитического центра “Стратегия”.

Как писали “Дни.ру”, ранее члены Европейского союза согласовали вопрос введения санкций против белорусских властей. В санкционный список вошли 40 человек, но по неизвестным причинам Александр Лукашенко в него не попал.



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