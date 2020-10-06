 

В Кремле не увидели связи между ЧП в Норильске и на Камчатке

06.10.2020, 5:27, Новости дня

В Кремле не проводят параллелей между экологическими ЧП в Норильске и на Камчатке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не проводим (параллелей)», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, все региональные и федеральные министерства и ведомства в настоящее время занимаются анализом ситуации на Камчатке. 

Кроме того, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин держит этот вопрос на контроле и находится на связи с регионом. 

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что предельно-допустимая концентрация вредных веществ в устье реки Налычева, впадающей в загрязненную акваторию Тихого океана на Камчатке, находится в норме. До этого Солодов предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга. Он также поблагодарил сообщивших о загрязнении вод Тихого океана серферов.

Вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана. Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.



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