Мнение: Коротко по Карабаху. 05.10.2020

06.10.2020, 5:25, Разное

Коротко о ситуации в Карабахе.

1. По Мадагизу и Джебраилу от азербайджанцев пока по-прежнему подтверждений нет. Армяне впрочем тоже не выкладывают свидетельства своего контроля над этими пунктами. Можно пока что расценивать их как оспариваемые пункты. Суммарно за 9 дней войны Азербайджан захватил до 350 километров и 22 населенных пункта.

Армения не признает часть этих достижений, но по словам того же Пашиняна, если на ряде направлений армяне обороняются успешно – (речь идет прежде всего об Агдамском направлении, где азербайджанцам ничего не удалось добиться), то на Талышском и Физулийском направлении ситуация для армян очень тяжелая.

На юге фактически взломана первая линия обороны и азербайджанская армия продвигается ко второй линии обороны в районе Джебраила. На севере после занятия Талыша и выхода в Мадагизу, созданы предпосылки для возможного удара с севера во фланг группировке армян, прикрывающих агдамское направление.

Разумеется, все это осложняется сложным рельефом местности, плохой погодой (если обратите внимание, кол-во роликов про удары дронов резко упало сегодня). За сутки по заявлению Алиева были заняты 3 небольших поселка в районе Джебраила. Фото и видео оттуда тоже нет.

Выглядит так, что обеим сторонам после недели тяжелейших боев и огромных потерь, нужна некоторая передышка.

2. Несмотря на то, что подтверждающих видео о потерях с обеих сторон сегодня ощутимо меньше чем вчера, обе стороны и сегодня не постеснялись заявить о десятках уничтоженных единиц техники, десятках убитых и сотнях раненых. Как уже ранее отмечалось, доверие к заявлениям на тему потерь с обеих сторон практически нет. Стороны слишком явно и топорно завышают потери оппонентов в интересах поднятия боевого духа и демонстрации своих успехов. Невозможность подтвердить заявленные военные успехи в деле уничтожения противника, обе стороны активно замещают кадрами обстрелов городов друг друга и демонстрацией последствий таких ударов, с сопутствующими обвинениями в уничтожении мирного населения и военных преступлениях.

3. Пашинян снова звонил Путину. Снова обсуждался вопрос необходимости прекращения огня. Несколько ранее, Пашинян уже во второй раз объявил о всеобщей мобилизации, хотя он это сделал еще в сентябре. Пока что ни от Запада, ни от России Пашинян не может добиться чего-то большего, чем призывы к остановке войны.

Уверен, что если бы сейчас в Ереване сидел не Пашинян, а скажем Саргсян или Кочерян, позиция РФ весьма вероятно, была бы несколько иной. Ну а пока, Лавров просто набрал главу МИД Азербайджана и снова обсудил необходимость прекращения огня. Но так как Баку вперед подталкивает Турция, то Азербайджан прекращать огонь отказывается. выдвигая ультиматумы Пашиняну, которые тот принять не может. Поэтому война продолжается, а международное сообщество "призывает" и "высказываает озабоченность". Эрдоган же заявил, что в войне в Карабахе виновата ОБСЕ, которая ничего не делает.

4. Иран продолжает подтягивать дополнительные силы к границе Карабаха и Азербайджана. Иран пока что придерживается выжидательной позиции, хотя из самого Ирана идут противоречивые заявления как в поддержку Азербайджана, так и в поддержку Армении. По всей видимости это является отражением колебаний внутри иранских элит на тему того, как надо реагировать в этой ситуации, где Иран ничего не может выиграть, а вот проиграть может многое.

5. Канада официально остановила поставки комплектующих для турецких БПЛА "Байрактар". Причина вполне очевидна – применение этих дронов в Карабахе. Впрочем, турки уже давно занимаются созданием полного цикла производства БПЛА у себя в стране, так что если это и создаст проблемы для темпов производства БПЛА, то лишь временные.

Поражение азербайджанского танка из ПТРК.

Видео с захваченными на днях у азербайджанцев Т-90С и БТР-82А.

Военкор Пегов в армянских окопах в районе Мартуни.

Армяне высмеивают заявления об обстреле Мингечаура.

Удары по Степанакерту.

Раненые в больнице Степанакерта.

Белорусское ТВ о войне в Карабахе.

Сирийские боевики из кустов наблюдают, как азербайджанский Ми-24 ведет огонь по армянским позициям.

Видео было снято в первые дни войны.

Последствия ударов по Гяндже. Азербайджан сегодня заявил, что армяне сегодня снова били по Гяндже.

Армяне заявляют, что такой огонь сегодня не велся.

Позиция азербайджанской армии отбитая армянами под прикрытием тумана.

3 трофейных танка захваченных азербайджанцами несколько дней назад + несколько поврежденных грузовиков.

Убитые азербайджанские солдаты.

Армяне топчутся на трупах убитых азербайджанских солдат сваленных в грузовик.

С одного трупа сняли штаны, чтобы потоптаться на голой заднице.

Последствия обстрела Тертерского района Азербайджана.



Армянские беженцы.



Защита от дронов.



Уничтоженная в конце сентября армянская БМП.



Военкоры Anna-News добрались до Карабаха.

Пока добирались на автобусе, водитель подобрал несколько попутчиков. Среди них была пожилая пара. Они ехали забирать какие-то вещи из своей квартиры. Супруги сели рядом и мы разговорились. Обсуждали постоянные обстрелы Степанакерта. И женщина сказали очень умную мысль. Почему Нагорный Карабах – это республика? Потому что она населена армянами. На них здесь все держится. Поэтому азербайджанцы и обстреливают мирные города, чтобы заставить людей убежать из своих домов. Противник хочет не просто захватить территорию, но и поменять её этнический состав. Если азербайджанцы займут Карабах, то тут же заселят его другими нациями и под любыми предлогами будут препятствовать возвращению армян. На этом история Нагорного Карабаха закончится. Через пару лет местное население на референдуме поменяет его статус. Сделают его одной из областей Азербайджана без особого статуса. Так они хотят решить свою самую главную проблему. Мы выехали на перевал, с которого был виден Степанакерт. По городу тут же прилетели две ракеты. Столб дыма поднимался на сотню метров. Наша собеседника долго смотрела в окно. Затем спросила: "За что?", и тихо заплакала… К сожалению, забыл спросить имя этой женщины. Но логика в её словах есть. Видимо сказывается пережитый армянами геноцид в 1915 году. Они очень остро чувствуют такие ситуации. И боятся, что это может повторится вновь. (с) Александр Харченко



Трофейные армянские танки.



Обстрелы Азербайджанской территории по версии Азербайджана.

Забавно, но по этой инфографике армяне как бы обстреливают сами себя, так как тот же Агдам или Физули находятся под контролем карабахских военных.

Азербайджанская пропаганда в этом плане порой доходит до украинских глубин дна. Впрочем ,армяне тоже порой не отстают.



Пропаганда из Нагорного Карабаха об этническом населении Карабаха с 1926-го года. 99,7% в 2005 это последствия этнических чисток в Армении и Азербайджане в конце 80х-начале 90-х, в которых замарались обе стороны.



Степанакерт.



Встреча министра обороны Армении Тонояна с послом США.



Официоз от МО Армении.



Позиции "Гиацинтов" МО Карабаха.