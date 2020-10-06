 

Мнение: Сооснователь «Сколково» шантажирует Путина?

06.10.2020, 5:15, Разное

Создатель компании «Тройка Диалог», сооснователь «Сколково» и бизнесмен из списка Forbes Рубен Варданян записал видеообращение к Путину с призывом вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе. Мол, если Армения уйдет из Карабаха, это станет «геополитической бомбой замедленного действия», которая впоследствии может взорвать Россию:

–  Поверьте, это не просто какой-то территориальный конфликт в непризнанной республике. Это не война между Арменией и Азербайджаном, это намного все серьезнее. И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте — для России это будет неизлечимая рана.

Это обращение попахивает шантажом: или Путин вмешается, или Россия пожалеет о том, что не вмешалась. Так или не так?

Вообще-то Путин уже и так вмешался. Вместе с Трампом и Макроном призвал остановить боевые действия и продолжить переговоры, которые продолжаются уже 26 лет….

Но факт остается фактом, боевые действия сегодня идут на территории Азербайджана. Независимость Нагорного Карабаха не признает даже Армения.

И единственный способ остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе – это вывести из региона подразделения армии Армении и перебросить в регион интернациональные миротворческие силы с мандатом ООН.

На снимке: Путин и Варданян на церемония закладки первого камня «Сколково», фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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