Пескова спросили о планах Москвы по введению режима самоизоляции

06.10.2020, 5:08, Новости дня

Кремлю не известно о планах московских властей ввести режим самоизоляции через две недели, если количество заразившихся коронавирусом не будет сокращаться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, неизвестно», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. Он посоветовал обращаться за разъяснениями в мэрию, которая «весьма транспарентно работает».

По его словам, сотрудники тех подразделений администрации президента, где это возможно, перешил на удаленную работу.

«В администрации президента в тех подразделениях, где это возможно, перешил сотрудники на удаленную работу. В тех подразделениях, где это невозможно, этого не произошло», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том перешли ли 30% сотрудников на удаленный режим работы в Администрации президента.

Отвечая на вопрос о численности таких работников, Песков отметил, что такие расчеты не производились. Он добавил, что в администрации к этому вопросу подходят гибко, так как главное – «обеспечить непрерывность работы этой важнейшей администрации». Он добавил, что прежде всего руководствуются этими интересами и соображениями безопасности и охраны здоровья людей.

Песков добавил также, что в Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьезным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян.

«Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Но что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений», – сказал он.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 225 889 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 982 324 человек, из них 3181 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 117 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 21 475 человек. Накануне, 4 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 499. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 389.