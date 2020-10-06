Эрдоган потребовал от Армении покинуть «оккупированную территорию»

06.10.2020, 5:08, Новости дня

Армения должна уйти с «оккупированной территории» Азербайджана, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Как сообщила администрация президента Турции, Эрдоган заявил, что «решения Совбеза ООН и ОБСЕ призывают» Армению покинуть «оккупированную азербайджанскую территорию». Армения должна это сделать «немедленно, полностью и безоговорочно».

Кроме того, обсуждались отношения Турции и альянса, Восточное Средиземноморье, Сирия и Ливия, передает РИА «Новости».

Напомним, Столтенберг посетил Анкару с рабочим визитом. Он призвали к прекращению огня в зоне карабахского конфликта.