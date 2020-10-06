 

Эрдоган потребовал от Армении покинуть «оккупированную территорию»

06.10.2020, 5:08, Новости дня

Армения должна уйти с «оккупированной территории» Азербайджана, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Как сообщила администрация президента Турции, Эрдоган заявил, что «решения Совбеза ООН и ОБСЕ призывают» Армению покинуть «оккупированную азербайджанскую территорию». Армения должна это сделать «немедленно, полностью и безоговорочно».

Кроме того, обсуждались отношения Турции и альянса, Восточное Средиземноморье, Сирия и Ливия, передает РИА «Новости».

Напомним, Столтенберг посетил Анкару с рабочим визитом. Он призвали к прекращению огня в зоне карабахского конфликта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / В NASA назвали состав экипажа второй космической миссии Crew Dragon

20.09 / Stars and Stripes – ещё один шаг против «напористой» России — НАТО открыло в США Атлантическое командование

19.08 / В США признали отсутствие сговора между Трампом и Москвой в 2016 году

07.07 / В ФСБ России заявили, что задержанный советник главы “Роскосмоса” Сафронов работал на “одну из спецслужб НАТО”

15.07 / Белоруссия отменила карантин для въезжающих из России

05.10 / МВД Белоруссии рассказало о применении водометов при разгоне протестующих

31.07 / Роскачество дало советы по безопасности при сборе и готовке грибов

14.08 / В Минобороны Белоруссии прошла встреча с иностранными военными атташе

25.08 / В Европарламенте предложили «переименовать» Тихановскую на польский манер

20.09 / Билл Гейтс сделал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска