Мнение: Пожар на фабрике

06.10.2020, 5:00, Разное

Сообщается о том, что голливудские студии в этом году потеряют минимум 40% выручки. В тяжелейшем кризисе находятся американские кинотеатры. Вторая сеть кинотеатров в мире Cineworld объявила о начале закрытия всех своих заведений в США и большинства кинотеатров в Великобритании. Cineworld закроет в общей сложности 549 кинотеатров в США и 99 в Великобритании. Это 10% всех кинотеатров США и 13% в Великобритании.

Конечно, причиной кризиса стала эпидемия коронавируса, а если точнее — то борьба с ним. Однако проблемы Голливуда начались не в этом году, они носят системный характер. По сути, сегодня «фабрика грёз» навылет проигрывает соревнование с новым цифровым миром.

Сегодняшний тренд — это сериалы, причем речь уже даже не о тренде, а об устойчивом переходе на этот формат и перетоке в него бюджетов. Неудивительно, что первыми начинают «сыпаться» кинотеатры — они не могут конкурировать за сериалы с интернетом или с телевизором. Не тот формат.

Не сказать, что Голливуд не уловил тенденцию. Массовыми косяками в последние годы пошли «франшизы» – по сути, те же сериалы, но в киноварианте. Однако стилистически разница между фильмом и сериалом все равно существует — в сериале можно продолжить сюжет в следующих сериях, фильм же произведение законченное, пусть и с открытым концом. Что накладывает ограничения и создает дополнительные сложности как для текущего фильма, так и для будущих продолжений.

В любом случае смена формата кардинальна и неразрешима для Голливуда, как кинопроизводства. «Схлопывание» сетей кинотеатров создает дополнительный кризисный фактор для голливудских студий — они будут собирать меньшую выручку. А значит — либо убытки с неизбежным банкротством в конце, либо жесточайшее урезание бюджетов с падением качества конечного продукта. Да и фантастические зарплаты звезд могут уйти в прошлое. Впрочем, это ближайшее будущее всей индустрии развлечений, включая и профессиональный спорт. Гигантские сооружения — кинотеатральные комплексы, стадионы — превратятся в памятники ушедшей эпохи. Ушедшей цивилизации. Куда будут ходить туристы, как в Колизей. Хотя, конечно, часть в итоге просто снесут.