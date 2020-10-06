 

В захваченном здании парламента Киргизии начался пожар

06.10.2020, 4:48, Новости дня

Пожар произошел в здании парламента Киргизии, захваченном участниками акции протеста, сообщают информационные агентства.

Огонь вспыхнул в одном из кабинетов на четвертом этаже. В этом крыле здания расположены рабочие места сотрудников аппарата парламента, передает ТАСС.

РЕН ТВ сообщает, что протестующие в Бишкеке также захватили здания общественного ТВ и радио.

Напомним, демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а также ворвались в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии и добились освобождения экс-главы государства Алмазбека Атамбаева из-под стражи.



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