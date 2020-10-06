 

Демонстранты освободили из заключения экс-премьера Киргизии

06.10.2020, 4:48, Новости дня

Участники акции протеста освободили из заключения осужденного за коррупцию экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Жоошев сообщил, что Исакова «освободили сегодня», передает РИА «Новости».

«Он на свободе», – сказал адвокат.

Исакова освободили из колонии в селе Молдовановка, передает ТАСС со ссылкой на 24.kg.

Он был главой правительства при Алмазбеке Атамбаеве. Его осудили за коррупцию при модернизации ТЭЦ, реконструкции музея и строительстве ипподрома.

Напомним, демонстрантами был освобожден и сам Атамбаев. Сторонники не прошедших в парламент партий захватили и разграбили парламент, в здании произошел пожар.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Основательница сети кафе «АндерСон» стала омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса

26.09 / Россиян предупредили о помехах в телевещании из-за солнечного излучения

02.07 / Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле

15.08 / Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в Белоруссии

15.07 / Зеленский 16 июля представит фракции “Слуги народа” кандидата на пост главы НБУ

01.07 / Представители оппозиции признали состоявшимся голосование по Конституции

23.07 / Кремль отреагировал на доклад Британии о «российском вмешательстве»

11.09 / В Калужской области открылся технопарк «Кванториум»

30.06 / С начала июня на водоемах Украины погибло более 30 детей – ГСЧС

27.07 / Специалисты рассказали, может ли организм противостоять инопланетным микробам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска