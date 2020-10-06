 

“Укрзалізниця” запустит бесконтактную оплату в электричках в тестовом режиме

06.10.2020, 4:45, Новости дня

Компания “Укрзалізниця” вводит бесконтактную оплату в электричках на двух маршрутах: Киев – Фастов и Киев – Святошин. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба УЗ.

“Пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно карточкой или даже по телефону и не стоять в очередях в билетную кассу. Кстати, в ситуации с распространением коронавируса эта опция очень актуальна. Преимущества получит и железная дорога, которая сможет хотя бы частично побороть проблему “зайцев”, – рассказал директор филиала “Укрзалізниці” Александр Перцовский. 

По его словам, у партнера перевозчика, компании VISA есть технические возможности для запуска проекта уже в 2021 году. На некоторых станциях к следующему году планируют установить турникеты и терминалы по продаже билетов и бесконтактной оплате.

В “Укрзалізниці” сообщили, что разрабатывают еще два проекта — мобильные решения по нотификации пассажиров (информация о расписании, стоимости билетов в мессенджерах) и создание лобби-зон на ключевых вокзалах.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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