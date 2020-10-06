Суд возобновил дело о фальсификации доказательств по делу Шеремета

06.10.2020, 4:45, Новости дня

Шевченковский райсуд Киева отменил постановление следователя Госбюро расследований, который закрыл производство по фальсификации полицией доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщило адвокатское объединение OK LEGAL, которое представляет интересы обвиняемых в убийстве.

Адвокаты сообщили, что сначала Госбюро расследований три месяца не регистрировало заявление о преступлении. После нашей апелляции зарегистрировали, но спустя два месяца вынесли постановление о закрытии.

“Такое впечатление, что ГБР – это не орган, который должен расследовать преступления Министерства внутренних дел, а подразделение по покрытию этих преступлений. Даже в суде ГБР пыталось скрыться по разным адресам с рассказами о “полном и объективном расследовании”. К счастью, на судью это впечатления не произвело, постановление о закрытии дела против фальсификаторов [судья] отменил, направил на дополнительное расследование”, – сообщили в OK LEGAL.

Адвокаты также заявили, что у них появилось больше материалов об умышленной фальсификации обвинений.

Окремі посадовці Державне бюро розслідувань покривали фальсифікаторів #справаШеремета особливо завзято. Спочатку ДБР… Posted by OK LEGAL on Esmaspäev, 5. Oktoober 2020

В июле адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявили о расхождении в выводах экспертиз по их подзащитной, что может свидетельствовать о фальсификации следствия.

По словам адвоката Виталия Коломийца, в материалах дела нашли заключение Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при МВД Украины. Согласно документу, изображение девушки, которая якобы фотографировала камеры наблюдения в 2016 году неподалеку от места убийства Шеремета, невозможно сравнить с изображением Дугарь, которое правоохранители получили с камер видеонаблюдения магазина в Новомосковске от 7 ноября 2019 года.

В то же время в материалах дела есть экспертное заключение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз от 21 ноября того же года, по которому разведчица и Дугарь – одно и то же лицо, а видео пригодны для сравнения.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский врач и волонтер Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.