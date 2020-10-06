 

НБУ вводит в обращение памятную монету в честь Амет-Хана Султана

06.10.2020, 4:45, Новости дня

Национальный банк Украины 7 октября выпустит в обращение памятную монету, посвященную 100-летию выдающегося летчика, дважды героя Советского Союза и национального героя крымскотатарского народа Амет-Хана Султана. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Султан был одним из самых известных военных летчиков-асов Второй мировой войны. Он совершил 603 боевых вылета, лично сбил 30 и в составе группы – 19 самолетов врага. С 1946 года работал летчиком–испытателем, на счету которого тестирование более 100 типов самолетов.

На аверсе монеты изображена композиция, символизирующая воздушный бой: самолет времен Второй мировой войны, а под ним – зеркальный абрис сбитого вражеского самолета. На реверсе монеты изображен портрет Ахмет-Хана Султана.

Монета номиналом 2 грн выпущена тиражом 30 тыс. экземпляров.

В 1956 году после XX съезда Коммунистической партии Ахмет-Хан Султан вместе с группой бывших партийных работников Крымской АССР подписал письмо в центральный комитет КПУ с просьбой о реабилитации крымских татар. За нарушение табу по крымскотатарскому вопросу летчика не пустили во Францию на юбилей полка “Нормандия – Неман”.

Погиб Амет-Хан Султан вместе с экипажем 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на Ту-16ЛЛ.

Фото: bank.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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