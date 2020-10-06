Последовательность действий при гликемической коме
06.10.2020, 4:31, Разное
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Что такое гипогликемия?
Гипогликемия – это недостаток глюкозы в организме. Если норма глюкозы натощак – 5.8 ммоль/л, то опасным для жизни уровнем считается снижение до 3.9 ммоль/л. Человек не обязательно сию секунду потеряет сознание при таком уровне глюкозы. Но если вовремя не оказать ему помощь, сахар в течение нескольких минут может упасть ниже трех и разовьется гипогликемическая кома.
В большинстве случаев с гипогликемией можно справиться самостоятельно, если вовремя распознать симптомы. Уровень глюкозы достоверно покажет только глюкометр – прибор для измерения сахара в капиллярной крови. Но зная признаки гипогликемии, можно заподозрить недостаток глюкозы даже без гаджетов.
Признаки того, что глюкозы осталось мало
- Бросило в пот.
- Охватила сильная слабость.
- Появилось головокружение или головная боль.
- Может начаться понос.
- Сердце начинает биться учащенно.
- Появилась дрожь.
- Возник приступ голода.
- Человек стал сонливым или с трудом идет на контакт.
- Стали заметны проблемы с координацией.
- Речь стала неразборчивой, медленной.
Что делать, если падает сахар в крови?
По возможности убедиться, что уровень глюкозы низкий.
Съесть 15-20 грамм быстрых углеводов. Подойдут:
- стакан фруктового сока или недиетической газировки;
- 3-4 чайные ложки сахара, растворенные в воде.
Британская служба здравоохранения (NHS) не советует использовать шоколад или молоко, потому что углеводы из них могут всасывать чуть дольше.
Если гипогликемия у кого-то другого, вы можете аккуратно «втереть» мед или варенье на слизистую щеки. NHS предупреждает, что это нельзя делать, если человек уже в спутанном сознании или чрезмерно сонливый!
Если вы знаете, что гипогликемия вызвана инсулином продленного действия (такое может быть в ночное время), то надо добавить 1-2 хлебных единицы медленных углеводов. Например, каши или хлеба.
Теперь можно съесть что-нибудь посерьезнее: печенье, фрукт или бутерброд.
Через четверть часа снова проверьте уровень сахара. На восстановление должно хватить 15-20 минут.
Если глюкоза все еще ниже 4 ммоль/л, то снова съешьте немного сладкого и проконтролируйте результат еще через 10 минут.
Такой цикл можно повторить лишь трижды. Если через 30-45 минут глюкометр все еще показывает ниже 4 ммоль/л, надо вызвать врача.
Что делать, если человек потерял сознание?
Человек, который долгое время болеет диабетом, может впасть в кому без предварительных признаков. Поэтому если диабетик потерял сознание, важно проверить уровень сахара. Доза инсулина при гипогликемии может оказаться фатальной.
Если я не поел, у меня наступит гипогликемическая кома?
У некоторых людей симптомы гипогликемии могут проявиться, если уровень глюкозы упадет хотя бы до пяти. Голодание, чрезмерная нагрузка, сильный стресс влияют на уровень сахара в крови. Конечно, показатель глюкозы 5 ммоль/л комой не обернется. Также маловероятно, что вам грозит кома, если вы здоровы и решили поэкспериментировать с голоданием.
Чаще всего кома угрожает тем, у кого сахарный диабет 1 или 2 типа. Гипогликемия больше характерна для 1 типа. Такие больные испытывают признаки «низкого сахара» примерно дважды в неделю, хотя даже в этом случае до комы дело доходит редко. Диабетики 2 типа могут страдать от снижения глюкозы, если они на инсулинотерапии и некорректно рассчитали дозу лекарства.
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