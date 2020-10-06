На дебатах между Майком Пенсом и Камалой Харрис будет остановлен барьер из плексигласа

06.10.2020, 4:25, Новости дня

Вице-президент Майк Пенс и претендент на этот пост Камала Харрис будут разделены барьером из плексигласа во время дебатов в среду, чтобы снизить риск передачи коронавируса, заявила комиссия, наблюдающая за мероприятием.

Дебаты, единственные запланированные между кандидатами в вице-президенты, пройдут в Солт-Лейк-Сити, через шесть дней после того, как президент Дональд Трамп объявил, что заразился вирусом.

Камала Харрис и Майк Пенс дали отрицательный результат на коронавирус: вице-президент США по выходным работал из дома. Ряд сотрудников Белого дома и видных республиканцев, в том числе трое сенаторов США, дали положительный результат на COVID-19.

Комиссия по президентским дебатам также заявила, что кандидаты будут находиться на расстоянии 3,7 м друг от друга. Комиссия заявила, что на дебатах будет ограниченное количество гостей, и все они пройдут тестирование, и любого, кто не будет носить маску, будет «выпровожен».

Во время первых президентских дебатов между Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом на прошлой неделе несколько членов семьи Трампа не надели маски, сидя в аудитории.

Пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер заявила: «Если сенатор Харрис хочет построить вокруг себя крепость, действуйте».

В ответ Сабрина Сингх, пресс-секретарь Харрис, написала в Twitter: «Интересно, что @VPComDir Кэти Миллер издевается над нашим желанием установить барьер из плексигласа на дебатах, когда ее собственный босс предположительно отвечает за рабочую группу COVID-19 и должен выступать за это».

Сама Миллер заболела COVID-19 весной.

Также в понедельник официальный представитель кампании Трампа Тим Мерто заявил, что президент намерен участвовать в следующих президентских дебатах, намеченных на 15 октября в Майами.

В понедельник Байден заявил, что готов участвовать в запланированных на следующей неделе дебатах с Трампом, если эксперты в области здравоохранения по COVID-19считают, что это будет безопасно.

Первые из трех запланированных дебатов состоялись на прошлой неделе, за два дня до того, как Трамп дал положительный результат на коронавирус.

«Если ученые скажут, что это безопасно, а расстояния безопасны, тогда я думаю, что это нормально. Я сделаю то, что эксперты считают правильным», – сказал Байден.

Обычный период карантина для всех, у кого есть положительный результат на новый коронавирус, составляет 14 дней.

Трамп часто преуменьшал угрозу пандемии, от которой сейчас заразились 7,4 миллиона американцев и умерло более 209000 человек. Байден раскритиковал Трампа за то, что он недостаточно серьезно отнесся к пандемии.