 

Верховный суд поддержал правила голосования по почте в Южной Каролине

06.10.2020, 4:25, Новости дня

В понедельник Верховный суд поддержал закон Южной Каролины, требующий, чтобы на избирательном бюллетене, отправленном по почте, стояла подпись свидетеля.

Верховный суд удовлетворил ходатайство ряда республиканцев, и приостановил решение суда низшей инстанции, которое блокировало необходимость наличия подписи свидетеля. В постановлении суда говорится, что на уже отправленных бюллетенях не должна стоять подпись.

Первоначально закон был оспорен группой избирателей-демократов и Демократической партией штата, которые утверждали, что требование наличия подписи свидетеля подвергнет опасности людей во время пандемии и может снизить количество голосующих.

Республиканцы штата, включая членов избирательной комиссии Южной Каролины, обратились в Верховный суд с просьбой разрешить закону вступить в силу перед голосованием 3 ноября после того, как 18 сентября 4-й окружной апелляционный суд США поддержал решение суда низшей инстанции о запрете такой нормы.

Около 150000 бюллетеней были отправлены избирателям в Южной Каролине.

Голосование по почте давно является частью американских выборов, и ожидается, что бюллетени для голосования по почте будут широко использоваться во время пандемии, поскольку избиратели стремятся избегать очередей в день выборов и скопления людей на избирательных участках.

Президент Трамп неоднократно подвергал критике прозрачность голосования по почте. Он сделал ряд необоснованных заявлений о том, что бюллетени для голосования по почте уязвимы для мошенничества, и предположил, что их использование приведет к «фальсификации выборов».



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