Недосчастливая баба в капкане – Личное мнение

06.10.2020, 4:20, Разное

Наташа Королёва заявила, что секс её мужа с двумя приглашёнными им в дом девушками не является изменой.



Фото: КП

Вот что она сказала дословно:

Я не считаю, что это измена. Я считаю, что это подстава. Это разные вещи. Его намеренно вели и подставляли! Это подстава.

И знаете, что? Наташа совершенно права: да, это подстава.



Однако дьявол — в деталях. Деталь — в ответе на 4 вопроса:

Кто, кого, в чём именно и перед кем подставил?

И вот здесь Наталья ошибается.

Это не девки подставили Тарзана перед Натальей, а Наталью — перед всей страной. Это Наталья подставила себя перед самой собой.

Да, муж изменил Наталье, и об этом узнали все. Только вот главная подстава её жизни — далеко не в этом, а в том, что Наталья изменила себе. Она предавала себя много лет подряд и продолжает предавать, оправдывая поведение Сергея.

Королёва попала в капкан, который я называю «Весы поведения партнёра».



Фото: Twitter

В этом капкане сидят, пытаясь заглушить внутренний голос правды, многие женщины, а, значит, об этом стоит поговорить откровенно.

От замызганного подонка-нищеброда-импотента уйти довольно легко даже самой непритязательной женщине. Сложно уйти от того, кто даёт тебе то, что ты действительно ценишь.

Старый, жирный Петросян даёт своей молодухе комфортное и безбедное существование. Она это по-настоящему ценит.

Тупой амбал Курбанов даёт Бородиной статус «Счастливая жена и мать» и фоточки для Эскортограма. Она это по-настоящему ценит.

Вечно раздражённый и откровенно грубый Плющенко даёт Рудковской сперму для производства детей и своё имя для продюсирования ледовых шоу. Она это по-настоящему ценит.

Весёлый и добродушный Глушко даёт Королёвой теплоту человеческих отношений и удовольствие от половых сношений. Она это по-настоящему ценит.

Капкан на счастье женщины захлопывается в тот момент, когда вместе с прекрасным «Она это по-настоящему ценит» ей на голову выливается ушат говна. Раз в неделю. Раз в месяц. Раз в год. Неважно, насколько часто. Важно, что говно выливается, а женщина утирается и продолжает сидеть в капкане.

Сидит потому, что у неё в голове установлены весы, и на одной чаше этих весов лежит то, что она по-настоящему ценит в партнёре. Для одной женщины это — статус, для другой — бабки, для третьей — ощущение собственной влюблённости, а кому-то нужна родная душа в доме, с которой можно посмотреть фильм перед сном и прожить жизнь до самого конца.

Вот что говорит Наташа:

Был у нас один случай… Я чуть не погибла, на Волге меня выбросил катер. Я тонула, а Серега меня вытаскивал со дна, откачивал – все по полной программе. Я бала на грани жизни и смерти. Он трое суток провел со мной в реанимации менял утку, мыл меня… Вытащил с того света. И я поняла, что Серега — это на всю жизнь. Этот момент стал переломным в наших отношениях. После этого никакой ревности и претензий быть не могло.



Звучит красиво, и Серёга, уверена, молодец. Только вот Наташка-то врёт: и вам врёт, и, что самое страшное, себе.

И ревность её накрывала, и претензии душили, но женщина сделала свой выбор — жить вот так: с ревностью, с претензиями, с болью. Потому что спас когда-то, потому что родной.

Девчонки мои дорогие, ходите сюда, учить буду: тот факт, что мужчины дают вам то, что вы действительно цените, не даёт им никакого права срать вам на голову в другом.

Не предавайте себя. Выкиньте к чёртовой бабушке дурацкие весы, которые вы себе в башке установили и которые мешают вам прожить свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь свободным, сильным, счастливым человеком, а не сидящей в капкане, недосчастливой бабы в капкане.

А теперь расскажите мне про свои весы поведения партнёра? Что лежит на одной чаше весов? Какое говно глотаете?

Я вас слушаю очень внимательно.