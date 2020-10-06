 

Мурашко рассказал о работе над новым препаратом от коронавируса

06.10.2020, 4:08, Новости дня

В РФ ведется работа над препаратом на основе плазмы крови переболевших коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня идет работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

По его словам, для производства этого препарата будет использоваться плазма крови переболевших пациентов, препарат будет предназначен для тяжелых больных COVID-19.

Мурашко отметил, что в стране нет дефицита донорской крови, несмотря на пандемию, передает ТАСС. 

«Вопрос безопасности в донорстве является одним из ключевых. В стационарах страны дефицита с компонентами крови нет», – сказал он.

Также министр отметил, использование плазмы крови людей, переболевших коронавирусом, входит во временные методические рекомендации Минздрава по лечению пациентов с коронавирусом. 

«Многие страны сегодня уже доказали эффективность использования плазмы переболевших доноров для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе тяжелых», – добавил он.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что клинический комитет по коронавирусу утвердил единую схему лечения больных COVID-19 в стационарах. 

Тем временем специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что организм мужчин способен вырабатывать больше антител к коронавирусу нового типа, чем организм женщин. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Ефремов написал письмо из СИЗО

18.08 / В кабмине Германии опровергли слова Лукашенко о воскресном разговоре с Меркель

28.08 / Мосгорсуд признал законным обыск у Сафронова

14.09 / Китайская компания отказалась продать TikTok в США Microsoft

09.08 / TikTok не передавала данные китайским властям – ЦРУ

21.07 / Создан тест для выявления рака за четыре года до его проявления

31.08 / Партия президента победила на парламентских выборах в Черногории

21.09 / Экс-советник Трампа – вывод войск из Афганистана — большая ошибка

05.08 / Взрывом в порту Бейрута уничтожено около 85% запасов зерна Ливана

25.08 / Багдад обещал защищать войска США от союзников Ирана в Ираке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска