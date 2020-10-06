Мурашко рассказал о работе над новым препаратом от коронавируса

06.10.2020, 4:08, Новости дня

В РФ ведется работа над препаратом на основе плазмы крови переболевших коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня идет работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

По его словам, для производства этого препарата будет использоваться плазма крови переболевших пациентов, препарат будет предназначен для тяжелых больных COVID-19.

Мурашко отметил, что в стране нет дефицита донорской крови, несмотря на пандемию, передает ТАСС.

«Вопрос безопасности в донорстве является одним из ключевых. В стационарах страны дефицита с компонентами крови нет», – сказал он.

Также министр отметил, использование плазмы крови людей, переболевших коронавирусом, входит во временные методические рекомендации Минздрава по лечению пациентов с коронавирусом.

«Многие страны сегодня уже доказали эффективность использования плазмы переболевших доноров для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе тяжелых», – добавил он.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что клинический комитет по коронавирусу утвердил единую схему лечения больных COVID-19 в стационарах.

Тем временем специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что организм мужчин способен вырабатывать больше антител к коронавирусу нового типа, чем организм женщин.