Мурашко рассказал о работе над новым препаратом от коронавируса
06.10.2020, 4:08, Новости дня
В РФ ведется работа над препаратом на основе плазмы крови переболевших коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня идет работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
По его словам, для производства этого препарата будет использоваться плазма крови переболевших пациентов, препарат будет предназначен для тяжелых больных COVID-19.
Мурашко отметил, что в стране нет дефицита донорской крови, несмотря на пандемию, передает ТАСС.
«Вопрос безопасности в донорстве является одним из ключевых. В стационарах страны дефицита с компонентами крови нет», – сказал он.
Также министр отметил, использование плазмы крови людей, переболевших коронавирусом, входит во временные методические рекомендации Минздрава по лечению пациентов с коронавирусом.
«Многие страны сегодня уже доказали эффективность использования плазмы переболевших доноров для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе тяжелых», – добавил он.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что клинический комитет по коронавирусу утвердил единую схему лечения больных COVID-19 в стационарах.
Тем временем специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что организм мужчин способен вырабатывать больше антител к коронавирусу нового типа, чем организм женщин.
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