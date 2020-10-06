 

Роскомнадзор предложил Google и Apple сотрудничать в борьбе с пиратством

06.10.2020, 4:08, Новости дня

Роскомнадзор предложил корпорациям Google и Apple сотрудничать в рамках закона о борьбе с пиратством в мобильных приложениях, вступившего в силу с 1 октября.

«Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Так, Роскомнадзор направил письма компаниям Google LLC и Apple Inc. о вступившем в силу законе и попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений.

«Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения», – отмечается в сообщении.

Вступивший с 1 октября в силу закон предусматривает возможность блокировки мобильных приложений в случае отказа удаления пиратского контента. Закон, в частности, предусматривает, что Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информресурса (магазина приложений), на котором размещено приложение-нарушитель. Затем ведомство направляет владельцу ресурса, на котором размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.

Владельцу ресурса дается один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских или смежных прав.

Владелец приложения, в свою очередь, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от магазина обязан ограничить доступ к объектам авторских прав. Если он этого не сделает, владелец ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к этому приложению. Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.



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