Разработки Илона Маска создают новые риски

06.10.2020, 4:05, Новости дня

Необычная по своей сути публикация вышла в египетском издании NoonPost. Ее авторы признают, что представленные за последние годы разработки Илона Маска могут оказаться весьма полезными для человечества. Но может быть и наоборот.

В частности, аналитики оценили угрозы так называемого нейроинтерфейса, в котором электронные чипы вживляются прямо в человеческий мозг.

Это похоже на настоящую фантастику, говорят специалисты. Но представьте себе опасность киберугрозы, когда хакеры начнут воровать данные прямо из памяти носителей коммерческих и государственных тайн, политических деятелей и военных генералов. Быть может, прежде необходимо подумать о защите таких систем, а затем пытаться внедрять их?