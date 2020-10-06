Amazon запускает новую систему биометрической идентификации

06.10.2020, 4:05, Новости дня

Гигант интернет-торговли Amazon запускает в своих офлайн-магазинах в Сиэтле новую систему биометрической идентификации при подтверждении платежей.

Теперь в магазинах Amazon Go можно будет расплатиться ладонью, уточняют представители компании. Для того чтобы идентифицироваться, в первый раз достаточно приложить ладонь к сканеру и подтвердить данные своей банковской картой.

Как поясняют специалисты, ладонь на сегодня является более надежным средством идентификации, поскольку сканы отпечатков пальцев уже «разбросаны» в разных системах, на смартфонах и пр. Как минимум снимок отпечатка пальца можно где-то достать, тогда как отпечаток ладони никто и нигде пока не сохраняет. Какое-то время ладони останутся самыми надежными «ключами».