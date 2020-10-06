WhatsApp предоставляет возможность навсегда отключать чаты

06.10.2020, 4:05, Новости дня

В мессенджере WhatsApp появится новая опция позволяющая раз и навсегда отключить сигналы поступающих сообщений. Разработчики уже назвали ее «отключением чатов». Ранее такая же функция работала с ограниченным до одного года сроком действия. Об этом рассказали инсайдеры, участвующие в тестировании бета-версии.

Как пояснили специалисты, WhatsApp является очень удобным каналом для общения. Однако многие пользователи жалуются на звуки постоянно поступающих сообщений, которые отвлекают от повседневных дел.

Кроме того, разработчик собирается предоставить возможность удалять уже отправленные файлы – фотографии и видео. Таким образом, компания пытается повысить качество сервиса.