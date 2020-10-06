 

CNBC – из-за коронавируса премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на весну 2021 года

06.10.2020, 3:55, Новости дня

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» вновь перенесли из-за коронавируса, теперь лента выйдет в мировой прокат только в апреле 2021 года, пишет CNBC. Как отмечает телеканал, это стало очередным ударом по кинотеатрам, которые оказались в тяжёлом положении из-за пандемии и введения режима самоизоляции.


Reuters

Выход в прокат 25-ого по счёту фильма о самом известном британском шпионе Джеймсе Бонде «Не время умирать», ставшего первой голливудской картиной, выход которой был перенесён в связи со вспышкой коронавируса, вновь откладывается — на этот раз на 2021 год, пишет CNBC.

Американская компания Metro-Goldwyn-Mayer объявила о том, что кинопремьера последнего фильма актёра Дэниела Крейга в роли агента 007 вместо запланированного 20 ноября состоится 2 апреля 2021 года.

Как отмечается на сайте телеканала, решение о переносе даты выхода фильма было принято, после того как блокбастер «Довод» концерна Warner Bros. скромно показал себя в американском прокате, несмотря на то что за рубежом зрители активно возвращались в кинотеатры после их открытия. Тем не менее решение было принято на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом как в Соединённых Штатах, так и в странах Европы.

Это стало очередным ударом по кинотеатрам, которые были вынуждены бороться за выживание, после того как было принято решение об их закрытии в связи с эпидемией коронавируса и введением режима самоизоляции. Так, большинство кинотеатров по всему миру вновь открыли свои двери для посетителей только в августе.

Сейчас в графике общемировых релизов из числа крупных проектов в ближайшее время остаётся мультфильм «Душа» медиаконгломерата The Walt Disney Company. Однако, предупреждает CNBC, и его выход в свет может быть отложен на следующий год.



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