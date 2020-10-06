 

El Periódico – «позволит стать более вдумчивым и человечным» — Мадуро пожелал Трампу скорейшего выздоровления

06.10.2020, 3:55, Новости дня

Несмотря на то что в Белом доме утверждают, что рассматривают различные варианты действий для свержения «диктатора» Николаса Мадуро, президент Венесуэлы выразил свою поддержку американскому коллеге Дональду Трампу, пожелав ему скорейшего восстановления после коронавируса, пишет El Periódico. При этом Мадуро упрекнул Трампа в недооценке угрозы, которую представляет пандемия.


Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал коллеге Дональду Трампу скорейшего выздоровления и восстановления после COVID-19 после известия о госпитализации американского лидера из-за коронавируса в целях предосторожности, пишет El Periódico. Мадуро также отметил, что надеется на то, что подобный опыт научит Трампа быть «более человечным». 

«Мы выражаем нашу человеческую солидарность. Желаем ему восстановить здоровье и жизнь, — заявил Мадуро в воскресенье в ходе телевизионного обращения к нации. — Надеюсь, всё это позволит ему стать более вдумчивым, более человечным, для того чтобы понимать народы мира».

При этом венесуэльский лидер, легитимность которого не признают в Белом доме, не упустил шанс упомянуть, что Трамп «недооценил использование защитных масок» и пандемию в целом.

Как напоминает El Periódico, ранее Мадуро неоднократно обвинял Трампа в сложившемся в Венесуэле экономическом кризисе. Так, ответственность за тяжёлое положение в стране глава государства возлагает на многочисленные американские санкции.  



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