Участники протестов в Киргизии разграбили парламент

06.10.2020, 3:48, Новости дня

Захватившие здание парламента Киргизии демонстранты разграбили его. Участники протестов также напали на лидера одной из партий, прошедших в парламент, сообщают информационные агентства.

У парламента собрались несколько сотен человек, столько же проникли в само здание, передает ТАСС со ссылкой на 24.kg.

Как информирует 24.kg, они взломали двери депутатских кабинетов, разгромили оргтехнику, а также вынесли книги, сувениры и ценные вещи. Несколько активистов у входа пытаются помешать мародерам, но те отодвигают их в сторону.

Sputnik Киргизия сообщает, что «на входе стоят дружинники и не пускают людей». По словам корреспондента Sputnik, людей, которые выходят из Белого дома, обыскивают – контролируют, чтобы ничего оттуда не украли, передает РИА «Новости».

24.kg со ссылкой на очевидца сообщает, что на центральную площадь Бишкека Ала-Тоо «вышел (Адахан) Мадумаров», лидер партии «Бутун Кыргызстан», которая, по предварительным данным, проходит в парламент. На него «набросились все, стали кричать».

«Водитель еле оттащил его, усадил в машину и быстро уехал», – информирует очевидец.

Напомним, сторонники не прошедших в парламент партий прорвались в здание парламента Киргизии, а также в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии. Они добились освобождения экс-главы государства Алмазбека Атамбаева из-под стражи.