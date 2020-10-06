 

“Это даже в шутку произносить нельзя!”: Манукян набросился на Наргиз за оправдание нацизма

06.10.2020, 3:43, Разное

Денис Ковальский показал артистке две фотографии – Максима Фадеева и Адольфа Гитлера. Он попросил ее выбрать кого-то из них, и артистка отдала предпочтение нацисту. Подобная шутка вызвала недоумение у большинства поклонников, а позднее оказалось, что на Наргиз могут привлечь к ответственности за оправдание тоталитарного режима.

Стоит отметить, что среди предков Максима Фадеева были и евреи, и цыгане, которых люто ненавидел Адольф Гитлер. Именно поэтому шутка приобретает особо негативный окрас.

По поводу ситуации высказался эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. Он негативно отнесся к подобному поведению Наргиз Закировой. “Неужели нечто подобное возможно в год 75-летия Победы?” – недоумевает эксперт. По его мнению, звезда должна была отказаться от конкурса.

“Какие бы отношения не сложились у Наргиз с Максом Фадеевым, единственно верной реакцией с ее стороны было бы на подобный “челлендж” просто послать ведущего, возможно, даже с использованием ненормативной лексики”, – уверен Вадим Манукян.

Эксперт не может понять, как вообще можно брать в руки портрет Гитлера и говорить о каком-то выборе в его пользу. “Она выбирает человека, который безжалостно истреблял наших соотечественников? Она выбирает человека, который в своих концлагерях уничтожал евреев просто за то, что эта национальность существует в их биографии? Она точно выбрала именно этого человека?” – заявил Вадим Манукян.

Также эксперт с негативом отнесся к контенту канала Дениса Ковальского. “Он держит в руках портрет Гитлера и говорит, что “остались только милые люди”. Это даже в шутку произносить нельзя! Неужели не понятно?” – отметил он.

Манукян уверен, что в интервью Наргиз Закировой можно найти состав преступления в виде реабилитации нацизма и считает, что компетентным органам стоило бы разобраться в этой истории и привлечь экспертов.

“Абсолютный шок. Не верю в то, что подобное могло произойти”, – подытожил Вадим Манукян.



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