Мнение: Письмо: “Благость делает этой свадьбой как убогой”

06.10.2020, 3:35, Разное

Это сами разберете?

ghtr8

Добрый день, уважаемая Эволюция! Спасибо Вам за Ваш блог и Вашу работу.

Помогите мне разобрать в ситуации. Мне 34 года, разведена, дочь 6 лет, живу в квартире, которая осталась по наследству. Кредитов нет, есть ещё квартира, которая сдается. С дочкой помогает часто моя мама. С бывшим мужем отношения хорошие, он живет в другом городе. Работа и зарплата средние по городу. Силовыми тренировками занимаюсь дома, в выходные конный спорт.

Встречалась с мужчиной уже около двух лет. Летом он сделал мне предложение, в ноябре запланирована свадьба.

Он разведен, у него трое детей, живет в своем доме. Мы не живем вместе, я иногда ночую у него, или он у меня, иногда с дочкой приезжаем после работы к нему погулять-поиграть. Иногда в выходные выбираемся на рыбалку или гулять. Заботливый, добрый, с дочкой играет, мне всегда говорит и пишет, что любит меня, целует, обнимет всегда.

С детьми он познакомил только с младшим, ему 3 года. Он с ним проводит много времени, из садика забирает-отводит, несколько раз он у него оставался ночевать. С родителями меня не знакомил.

После того как подали заявление, как-то в разговоре я попросила его познакомить с детьми. По-дурацки сформулировала, что переживаю, как всё сложиться, как дети между собой поладят и как я с ними. Он сказал, что планировал только после свадьбы. Я тогда ответила, что хотела бы до и по-Штурмански с Училкой наговорила, что как так, мы женимся, а родственники друг друга не знают даже.

Он тогда сказал, что подумает, я больше не заикалась. Потом он предложил за грибами всем вместе съездить. Я написала, что обещают дожди в тот день и с двумя мелкими детьми с автокреслами мы не влезем, а на колени сажать ребёнка я не согласна. Предложила потом как-нибудь сходить в местный парк. В итоге мы сходили в него только с моей дочкой.

Я предлагаю часто куда-то сходить – со старшей (она в художку ходит) на выставку картин съездить, которую из Третьяковки с областной центр привезли. Младшего взять с собой, если мы гулять идем с моей дочкой или вдвоём. Какие-то подарки небольшие иногда привожу. Младшему привезла сделанную из коробок и цветной бумаги парковку двухуровневую, мы с дочерью делали вместе им играть. Играет он с удовольствием. Вроде мелочь это всё, но ощущение у меня, что бегаю я за ним со своим Штурманским планом «будем жить дружно» и подстраиваюсь. Злиться стала в последнее время, резко отвечать. На какую-то его шутку разобиделась и вслух отсчитала его – стыдно за себя. И ЗВ тут как тут – про себя думаю, ну и не приз он какой с тремя детьми то.

В эти выходные с мамой ездили к родным в другой город. Вечером вчера созвонились с В. Он говорит, что бывшая жена предложила в тот ботанический сад сходить им всем вместе, он согласился, и они сходили туда.

Я ответила, что я же тоже звала тебя с детьми туда и постоянно куда-то зову. Он сказал, что не получилось тогда.

Я ответила, что видимо, чести мне много с его детьми знакомиться. Он ответил, ну зачем я так говорю. Свернула разговор, что устала с дороги. Вечером написал, спокойной ночи, утром написал, что любит, днём. Я отвечаю как обычно.

Вчера меня крутило так, локус у него, мысли в его голове. Но не писала ничего. Что СЗ моя низкая, что раздражаю я его, и что свадьба вся эта под щипцами, и он мне благость делает этой свадьбой как убогой. Ищейка тут как тут – что может у него с бывшей женой налаживается. Сегодня на работе лучше. Говорю себе, что это не моё дело, мантру повторяю «Я мал» и «Со мной так можно».

Уважаемая Эволюция, подскажите, как лучше поступить. Может в такой здоровой короне я ходила и хожу, и не сдалась я ему со своими инициативами, которые принимала за внутренний локус свой и щедрость (которая щипцы и липкость), то локус внутренний как будет выглядеть?