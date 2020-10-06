 

Мнение: В Бишкеке захватили здание правительства Киргизии

06.10.2020, 3:20, Разное

В Бишкеке "киргизинг" пока что превозмогает ОМОН, который после первоначального успеха с разгоном майдана на площади, так и не смог подавить протесты на улицах, которые захлестнули правительственный квартал.
Оппозиция после перегруппировки направила толпу на местный "белый дом", который судя по всему не имел достаточной защиты и был легко взят.
Также сообщают, что протестующие сломали ворота СИЗО, где сидит бывший президент Киргизии Атамбаев. Ведутся переговоры с руководством СИЗО о его освобождении.
Спорадические столкновения на улицах продолжаются. Из регионов в столицу продолжают подвозить автобусами подкрепление для протестующих.
Одна из победивших на выборах партий уже согласилась на перевыборы.Президент Киргизии покинул "Белый Дом".
Собственно, налицо классический экспресс-сценарий захвата власти, где выборы используют как спусковой крючок.

UPD: Здание парламента Киргизии также захвачено оппозицией.
Бывший президент Атамбаев освобожден из СИЗО.

Толпа у "Белого Дома".

Эвакуация президента Киргизии.

Внутри.

Это уже 3-й "киргизинг" в местном "белом доме". Первый раз его захватывали в 2005-м. Второй раз в 2010-м. Теперь вот в 2020-м. А счастье все не наступает и не наступает. Но главное верить, что когда-нибудь…

Источник: Colonel Cassad



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