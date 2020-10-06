 

Мишустин пообещал скорректировать систему помощи малому и среднему бизнесу

06.10.2020, 3:08, Новости дня

Правительство планирует скорректировать систему гарантийной помощи малому и среднему бизнесу, чтобы повысить финансовую устойчивость таких компаний, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает совершенствовать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Для усиления финансовой устойчивости таких компаний скорректируем систему гарантийной помощи: введем ранжирование региональных гарантийных компаний, которые могут получать субсидии из бюджета», – цитирует ТАСС Мишустина. 

По его словам, кабмин также распространит на самозанятых все меры государственной поддержки, которые в данное время предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что богатый российский бизнес поможет малому и среднему. 



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