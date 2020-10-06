Мишустин пообещал скорректировать систему помощи малому и среднему бизнесу
06.10.2020, 3:08, Новости дня
Правительство планирует скорректировать систему гарантийной помощи малому и среднему бизнесу, чтобы повысить финансовую устойчивость таких компаний, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство продолжает совершенствовать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Для усиления финансовой устойчивости таких компаний скорректируем систему гарантийной помощи: введем ранжирование региональных гарантийных компаний, которые могут получать субсидии из бюджета», – цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, кабмин также распространит на самозанятых все меры государственной поддержки, которые в данное время предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что богатый российский бизнес поможет малому и среднему.
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