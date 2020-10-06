США услышали «конкретные предложения» от РФ по СНВ-3

06.10.2020, 3:08, Новости дня

В Белом доме заявили, что на переговорах в Хельсинки США впервые «услышали конкретные предложения» от РФ по вопросу стратегической стабильности.

Переговоры замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли прошли в понедельник, передает РИА «Новости».

Источник Wall Street Journal утверждает, что «это первый раз, когда США услышали конкретные предложения» от Москвы. По его словам, есть «договоренность о пути вперед в том, что касается формы», но «предстоит еще много поработать в плане содержания».

В Белом доме считают, что стороны могут договориться в целом по основным принципам промежуточного рамочного соглашения, которое временно заменит Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Вопросы, по которым у Москвы и Вашингтона остаются разногласия, хотят урегулировать на переговорах в будущем, пишет WSJ.

О том, что именно предложила Москва, не сообщается.

По словам источника, речь идет о политически обязывающем рамочном соглашении, которое предусматривает «заморозку» общего количества ядерных боеголовок у обеих сторон (развернутых и неразвернутых).

США хотят увязать это с продлением на год или дольше СНВ-3, чтобы было время заключить более масштабный договор.

Переговоры в Хельсинки базировались на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также встрече помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, пишет издание.

WSJ со ссылкой на дипломатические источники пишет, что и Россия, и США в Хельсинки представили новые идеи. Биллингсли намерен связаться с Рябковым на следующей неделе, чтобы убедиться в наличии основы для продвижения вперед.

22 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что в первую очередь нужно оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, который истекает в феврале 2021 года.