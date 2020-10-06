 

Мнение: Россияне заполонили Мальдивы

06.10.2020, 2:45, Разное

Помните, какая была истерика в начале пандемии, что из-за карантинных мер, бизнесу придет конец, работодатели не смогут платить зарплату, простым людям нечем будет оплачивать ипотеку, и вообще все мы умрем в нищете?

Так вот, хорошие новости. В нищете никто не умер (по крайней мере, массово). Более того, Россия впервые за всю историю оказалась лидером по числу туристов не где-нибудь, а на Мальдивских островах, которые признаны наиболее популярным курортом среди богатых путешественников.

Места съемки рекламы баунти, согласно статистике, в сентябре этого года посетили 2065 российских граждан, а это аж на 388 процентов больше, чем в предыдущем месяце. Россия в списке въездных рынков занимает ведущую позицию с большим отрывом от других стран.

На второй строчке, ОАЭ и всего 1029 туристов, дальше идут США, Великобритания, Испания и т.д. В общем, наши переплюнули и арабов, и американцев, и европейцев. Ну что, получается, хорошо живём!

А вы где отдыхали в этом году? Как и все, рванули на Мальдивы или предпочли что-то более интересное – Анапа или Ялта, например?

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Скандалы: Страховщик перестраховался

15.07 / Мнение: Как на Западе издеваются над безработными

24.09 / Навальный отравил отношения лидеров

28.07 / Диалог с Москвой помогает Чехии увереннее чувствовать себя в Евросоюзе

02.09 / Актриса Софья Зайка: “Я такая же прямолинейная, как моя героиня Ася из сериала “Фитнес”

20.09 / Мнение: Почему глобальная империя Билла Гейтса обещает больше империи и меньше общественного здравоохранения

13.07 / Похороны православных христиан

29.07 / Всероссийский полумарафон “ЗаБег” готовится попасть в Книгу рекордов Гиннесса

27.08 / “Русские своих не бросают!”: блогер Антон Дудков о российских пленниках в Ливии

23.09 / Второй вал?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска