Мнение: Россияне заполонили Мальдивы

06.10.2020, 2:45, Разное

Помните, какая была истерика в начале пандемии, что из-за карантинных мер, бизнесу придет конец, работодатели не смогут платить зарплату, простым людям нечем будет оплачивать ипотеку, и вообще все мы умрем в нищете?

Так вот, хорошие новости. В нищете никто не умер (по крайней мере, массово). Более того, Россия впервые за всю историю оказалась лидером по числу туристов не где-нибудь, а на Мальдивских островах, которые признаны наиболее популярным курортом среди богатых путешественников.

Места съемки рекламы баунти, согласно статистике, в сентябре этого года посетили 2065 российских граждан, а это аж на 388 процентов больше, чем в предыдущем месяце. Россия в списке въездных рынков занимает ведущую позицию с большим отрывом от других стран.

На второй строчке, ОАЭ и всего 1029 туристов, дальше идут США, Великобритания, Испания и т.д. В общем, наши переплюнули и арабов, и американцев, и европейцев. Ну что, получается, хорошо живём!

А вы где отдыхали в этом году? Как и все, рванули на Мальдивы или предпочли что-то более интересное – Анапа или Ялта, например?