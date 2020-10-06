 

В Минздраве Украины допускают ужесточение карантина по всей стране

06.10.2020, 2:40, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов допускает ужесточение карантина на всей территории Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Министр объяснил, что основным показателем для ужесточение карантина является способность медицинской системы оказывать помощь больным COVID-19.

“У нас общее количество коек, которые сегодня отводятся под лечение COVID-19, составляет около 37 тыс. На сегодня в больницах находится с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него 16 745 человек. Понятно, что если и дальше будет увеличиваться такими темпами и мы выйдем [на заполненность коек] более чем на 60%, то мы будем действовать не исключительно в пределах адаптивного карантина, а вводить более жесткие ограничения на территории всей страны”, – отметил он.

При этом Степанов подчеркнул, что речь не идет о полной остановке страны.

“Очень важно найти баланс, страна должна экономически выдержать. Я не считаю, что его (полный локдаун. – “ГОРДОН”) надо делать. Но в то же время введение ограничений, которые будут разрывать цепь передачи болезни, – это может быть”, – добавил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Диетолог объяснила переход людей из веганов обратно в мясоеды

17.09 / Иван Жданов: московский офис Фонда борьбы с коррупцией посетил следователь из Томска

25.07 / “Вест Хэм” планирует продать Ярмоленко

11.08 / Стало известно о состоянии Ефремова

10.09 / Михаил Ходорковский: «Авторитарные режимы всегда падают»

22.07 / На Украине повысили цены на газ

22.09 / Добровинский опроверг сообщения о прощении Ефремова матерью погибшего Захарова

09.07 / В Москве появился нападающий на женщин маньяк

13.09 / Пандемия COVID-19. В Израиле возвращают жесткий карантин

03.08 / Опубликовано видео задержания захватчика банка в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска