Полиция не может выяснить, кто вопреки карантину организовал концерт Поляковой в Харькове

06.10.2020, 2:40, Новости дня

Полиция не может выяснить, кто организовал в Харькове концерт Оли Поляковой, во время которого были нарушены ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом Общественному сообщила 5 октября начальник Новобаварского отдела полиции Юрий Жук.

“В Новобаварскую администрацию был направлен запрос об организаторах данного мероприятия. В то же время было разъяснено о недопущении нарушений карантинных мероприятий. В настоящее время ответа мы не получили”, – сказал он.

По словам Жука, “разгонять толпу” полиция не могла, потому что речь шла не о массовых беспорядках.

Телеканал отмечает, что на концерт харьковчан приглашали от имени команды мэра Геннадия Кернеса, а он сейчас находится в Германии, куда отправился после обнаружения у него COVID-19.

Глава администрации Новобаварского в Харькове района Татьяна Цыбульник заявила, что ее ведомство не было ни инициатором проведения концерта, ни организатором.

“Мы в рамках наших полномочий организовали ГСЧС (Госслужбу по чрезвычайным ситуациям. – “ГОРДОН”), полицию, “скорую”. Мы направляли в надлежащие ведомства письма. Мы провели беседу с предпринимателем, который должен был обеспечить людей средствами индивидуальной защиты. Я знаю, что раздавались маски”, – объяснила чиновница.

4 сентября полиция Харьковской области уведомила, что по факту проведения 3 октября в Новобаварском районе Харькова концерта с участием Поляковой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, они заранее предупреждали о соблюдении карантинных ограничений, однако мероприятие состоялось и на нем присутствовали около 2 тыс. человек.

Сама Полякова связала такую “шумиху” с предстоящими выборами. По ее словам, на концерт пришло меньше людей, чем пользуется не закрытым на карантин метрополитеном.

С 28 сентября Харьков находится в “оранжевой” зоне ограничений.

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных с COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.