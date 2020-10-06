Мультивоспалительный «постковидный» синдром теперь выявляют и у взрослых

06.10.2020, 2:25, Разное

Весной начали появляться сообщения из разных стран о случаях воспалительных симптомов у детей, которые напоминают тяжелую форму синдрома Кавасаки — очень редкого заболевания, вызывающего воспаление в стенках артерий.

Пациенты испытывают сильную лихорадку, боль в животе и шейном отделе, диарею, рвоту, глаза наливаются кровью, на коже появляется характерная сыпь. Согласно отчету CDC, в настоящее время зафиксировано 935 случаев мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C) у детей, подростков и молодых людей до 20 лет, перенесших коронавирус, 19 из них скончались.

В новом отчете сообщается, что за последние месяцы зафиксированы 27 случаев мультивоспалительного синдрома у взрослых людей от 21 года до 50 лет (MIS-A). В Великобритании выявлен только один пациент с этим состоянием, все остальные случаи зарегистрированы в США — в штатах Мэн, Флорида, Луизиана, Джорджия, Нью-Йорк, Массачусетс и Техас. Кроме одного пациента все заболевшие принадлежат к расовым и этническим меньшинствам.

Некоторые симптомы у взрослых были похожи на симптомы, наблюдаемые у детей, включая лихорадку, расстройство ЖКТ и кожные высыпания. Ряд пациентов жаловались на боль в груди или учащенное сердцебиение, у всех был повышенный уровень маркеров воспаления. И хотя у всех заболевших был положительный тест на COVID-19 или антитела, указывающие на перенесенную инфекцию, у половины из них не было респираторных симптомов, у всех остальных — очень легкие симптомы ОРВИ. Десяти пациентам потребовалось лечение в отделениях интенсивной терапии, двое из них скончались.

– Все эти данные указывает на необходимость усиления профилактических мер по сдерживанию распространения SARS-CoV-2, – сообщили авторы отчета, подчеркнув, что до настоящего момента причины возникновения этого состояния и долгосрочные последствия как у взрослых, так и у детей неизвестны.