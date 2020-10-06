ФСБ как угроза безопасности России

06.10.2020, 2:20, Новости дня

Центр «Досье» – проект Михаила Ходорковского, который готовит серию исследований о деятельности Кремля, представил в понедельник, 5 октября, в вашингтонском «Атлантическом Совете» (Atlantic Council) англоязычную версию доклада «Лубянская Федерация: Как ФСБ определяет политику и экономику России».

Целью доклада стало исследование работы «одной из самых закрытых структур» Российской Федерации – Федеральной службы безопасности – для того, «чтобы определить степень ее влияния на политическую и экономическую жизнь страны». Расследование проводилось в течение года и его русскоязычная версия была представлена в июне этого года.

По результатам проведенного исследования авторы доклада пришли к выводу, что влияние ФСБ на политическую и экономическую сферы вышло за пределы конституционных полномочий спецслужбы, поставила под свой контроль почти все другие государственные институты, а сама структура активно используется в личных и коммерческих интересах. При этом сотрудники ФСБ участвуют в коррупционной деятельности и зачастую сами являются организаторами и участниками операций, с которыми призваны бороться. «По сути, почти весь рынок нелегальных банковских операций находится под непосредственным контролем ФСБ и приносит отдельным группам сотрудников спецслужбы и представителям их “кланов” существенную прибыль», – пишут авторы доклада.

Действия ФСБ зачастую включают в себя худшие практики времен КГБ, в том числе фальсификации уголовных дел, рейдерство, пытки и убийства неугодных Кремлю лиц как на территории России, так и за рубежом. «ФСБ выполняет функции репрессивного аппарата, который работает как против оппозиционно настроенных граждан, так и против встроенных во властную вертикаль бизнесменов, чиновников или силовиков, по тем или иным причинам неугодных Кремлю, а также отдельным высокопоставленным лицам или “кланам”», – также отмечается в докладе.

При этом структура, хоть и разбита на различные конкурирующие группы, подчиняется президенту РФ, делают вывод авторы доклада.

«Владимир Путин напрямую курирует ФСБ. Он руководит ею не только через руководителя ведомства Александра Бортникова – и это важно – но и через представителей различных подразделений ФСБ. Таким образом, существует многоуровневый контроль со стороны ФСБ над системой», – отметил директор евразийской программы «Атлантического совета» и бывший посол США в Украине и Узбекистане Джон Хербст (John Herbst) во время представления выводов доклада западной аудитории.

Он также отметил, что ближайшего члены окружения президента России Путина также имеют влияние на различные подразделения ФСБ. Такие фигуры, как глава Совета Безопасности Николай Патрушев, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и член Совета безопасности Сергей Иванов, образуют группы личных союзников в рамках спецслужб для продвижения своих собственных экономических и политических целей.

Журналист британской газеты The Guardian Люк Хардинг (Luke Harding), который также является автором нескольких книг о России и занимается, в том числе, сбором информации о российских спецслужбах, отметил во время дискуссии, что он согласен с выводами авторов отчета: «Доклад отмечает рост на протяжении двух десятилетий правления Путина от того, что было своего рода агентством в стиле КГБ, до чего-то гораздо большего. И в отчете о нем говорится как о суперагентстве, как о теневом правительстве, главном институте в России. И я думаю, что это соответствует действительности».

Он добавляет, что страны Запада в последние годы преимущественно фокусируются на действиях службы внешней разведки – ГРУ, в частности из-за ее вмешательства в американские выборы или хакерских операций, однако ФСБ также активно вовлечена во внешнеполитические операции. Если раньше служба фокусировалась на внутренней ситуации, то сейчас она вовлечена и в операции в Украине, в странах Балтии, Финляндии, Грузии и других странах.

Бывший сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал (Charles McGonigal), отметил, что начиная с 2004 года можно было наблюдать постепенную эрозию верховенства закона в ФСБ, которая все больше трансформировалась в участвующую в преступной деятельности структуру. Эта деятельность включает отмывание денег, незаконное прослушивание телефонных разговоров, выполнение функции частных подрядчиков для тех, кто пытается устранить либо конкурирующих бизнесменов, либо соперничающие криминальные группировки, говорит бывший агент ФБР.

«ФСБ действительно превратилась в организацию, которая, как вижу, является мошеннической и действует по указанию тех, кто может платить за услуги, которые они предлагают», – отмечает Чарльз МакГонигал, добавив, что это представляет растущую проблему не только внутри самой страны, но и при взаимодействии с Россией Запада.

Профессор в Университете Джорджа Мэйсона Луиза Шелли (Louise Shelley), которая специализируется на изучении организованной преступности, считает, что связь ФСБ с криминальными структурами можно было наблюдать уже в 1990-х годах. При этом на протяжении всего этого времени наблюдается скрытый вывод за рубеж денежных средств, который начался КГБ при распаде Советского Союза.

«Это десятки миллиардов в год, и мы говорим о сотнях миллиардов за этот период», – говорит профессор о приблизительной оценке выводимых за рубеж средств – либо для скрытых операций влияния, либо отмывания денег и личного обогащения. Это те средства, которые остаются неинвестированными в развитие страны, будь то социальная сфера, сфера образования, инфраструктура или развитие предпринимательства. Это подрывает способность России к диверсификации и развитию экономики, подчеркивает Луиза Шелли.

Авторы отчета приводят данные, что только через Danske Bank и Swedbank было отмыто и выведено за рубеж 230 и 130 миллиардов долларов соответственно.

«За последние пять лет мы наблюдаем эскалацию выборочных репрессий со стороны ФСБ в отношении губернаторов, министров и бизнесменов», – отметила во время дискуссии эксперт по российским спецслужбам Ирина Бороган. Это приводит к страху, когда люди не знают, кто следующим может стать объектом преследований со стороны ФСБ. Эксперт отмечает, что именно «вывод всех из равновесия» является методом, при котором российский президент осуществлять контроль над системой.

ФСБ является обширной структурой – в ней имеются различные разделения на группы, а находящиеся вдалеке от центра офисы могут быть в меньшей степени контроля – однако служба в целом находится под контролем российского президента, подчеркивает Ирина Бороган: «ФСБ, как и в целом все службы безопасности, находится под еще большим контролем Путина, чем это было пять или 10 лет назад».