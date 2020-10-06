«Вашингтон Пост»: Госдепартамент аннулировал визу украинскому помощнику Джулиани

06.10.2020, 2:20, Новости дня

Государственный департамент США в прошлом месяце аннулировал американскую визу украинскому помощнику Рудольфа Джулиани Андрею Телиженко, который помогал личному адвокату президента Трампа собрать компрометирующую информацию о сыне бывшего вице-президента США, а ныне кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщило издание «Вашингтон Пост».

Издание отмечает, что аннулирование визы Андрею Телиженко произошло в связи с действиями властей США направленных на пресечение попыток России повлиять на президентские выборы в ноябре.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против другого украинца, сотрудничавшего с Джулиани – народного депутата Андрея Деркача. Минфин США назвал Деркача «действующим российским агентом».

«Вашингтон Пост» сообщает, что Телиженко 9 сентября не смог сесть на рейс «Международных авиалиний Украины» из Киева в Нью-Йорк, со ссылкой на человека, знакомого с его планами поездок, и представителя правительства Украины.

Издание также цитирует представителя посольства США в Украине, который, комментируя введение санкций против Андрея Деркача заявил, что любой, кто ведет дела с лицом, подпадающим под санкции, может сам подвергнуться санкциям.

Посол Украины в США Владимир Ельченко высоко оценил действия администрации Белого дома против Деркача и Телиженко, пишет «Вашингтон Пост». «Они просто разрушают наши усилия по сохранению двухпартийной поддержки Украины. Они пытались разрушить наши отношения. Когда они придумывают необоснованные истории, чтобы помочь одной стороне накануне выборов, это вызывает беспокойство. Я рад, что Соединенные Штаты увидели их такими, какие они есть», – заявил посол Украины в США в интервью изданию.

Телиженко отрицает свою причастность к российскому вмешательству в американские выборы или к операциям по дезинформации и отрицает сотрудничество с Деркачем. Деркач, в свою очередь, отрицает информацию о том, что является сотрудником российских спецслужб.