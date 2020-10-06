Mercedes запатентовал в РФ внешность обновленного седана E-Class

06.10.2020, 2:00, Новости дня

Немецкий автогигант Mercedes-Benz в настоящее время получил разрешение на тестовый образец обновленного седана Mercedes-Benz E-Class.

На данный момент известно, что производитель анонсировал актуальное поколение седана весной нынешнего года. Автомобиль имеет некоторые схожие элементы от бизнес-модели S-Class. Также распознать новинку не составит труда по матричной головной оптике, мультимедийному комплексу с большим дисплеем, а также по функции дополненной реальности.

Более того, теперь в немецком седане предусмотрели адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков. Кроме того, под капотом применят широкую линейку агрегатов с мощностью от 156 до 376 л.с. Также указано, что в продажу предложат модификации с дизельными моторами с мощностью до 330 л.с.