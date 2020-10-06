Ученые на пороге создания искусственной печени

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06.10.2020, 2:00, Новости дня

Уникальные исследования проводит команда ученых, собранная из представителей Вашингтонского университета (США). А также их коллег из университета Райсаработа. По словам специалистов, они уже на пороге создания искусственной печени. Также разрабатывается технология по созданию искусственных легких.

Биоинженеры учатся создавать человеческие органы из искусственных тканей. Вскоре они смогут представить свои разработки, благодаря которым можно будет осуществлять замены печени и легких искусственными аналогами.

Пока еще остается решить проблемы с совместимостью, отмечают ученые. На это понадобится некоторое время, однако решение все равно будет найдено в обозримой перспективе, утверждают они.



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