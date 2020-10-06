ВОЗ назвала процент заразившихся коронавирусом жителей Земли

06.10.2020, 1:48, Новости дня

Около 10% населения мира, возможно, были инфицированы коронавирусом. Такие оценки привел директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом», – сказал Райан, выступая в Женеве на специальной сессии Исполкома ВОЗ, посвященной борьбе с пандемией заболевания COVID-19, передает ТАСС.

«В этом отношении есть вариации по странам, в городах и сельской местности, и есть вариации по различным группам», – отметил он.

Ранее главврач московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему призывал радоваться росту числа заболевших коронавирусом.