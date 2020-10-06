Эксперт предположил, когда Навальный начал сотрудничество с ЦРУ

06.10.2020, 1:48, Новости дня

«В Кремле никогда ничего просто так не говорят. Значит, данное заявление уже подкреплено сведениями от наших спецслужб», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова об имеющейся информации о работе с Навальным сотрудников ЦРУ.

«Сотрудничество между Алексеем Навальным и Центральным разведывательным управлением, возможно, возникло, когда блогер проходил обучение в Йельском университете. Похоже, что все американские программы подготовки политических активистов и оппозиционеров с обучениям основам организации «бархатных революций» курируются и утверждаются ЦРУ», – считает политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Навального во время пребывания на лечении в Германии, заявил, что «не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним».

«Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции», – сказал Песков.

«В Кремле никогда ничего просто так не говорят. Если это заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, то это уже подкреплено данными наших спецслужб», – отметил Матвейчев.

Собеседник напомнил о сотрудничестве Навального с основателем Hermitage Capital Уильямом Браудером. «Это известно из взломанной переписки Навального, которую он никогда не опровергал. Браудер не просто некий бизнесмен, он легко пролоббировал в США «закон Магнитского» и множество санкций против нашей страны. Это значит, что он тесно связан со всем истеблишментом и американской властью на самом высоком уровне», – подчеркнул политолог.

«Самое главное – Навальный никогда даже слова не сказал против США. Хотя они столько всего натворили, столько войн развязали. Раз ты борец, так борись с самым главным, кто творит несправедливость в мире – Соединенными Штатами!» – добавил Матвейчев.

На прошлой неделе в прессе была обнародована информация, указывающие на то, что «Фонд борьбы с коррупцией» Навального и сам блогер могли контактировать не только с зарубежными неправительственными структурами, но и со спецслужбами государств Запада. Сообщалось, что взаимодействие велось как с целью инспирирования протестных настроений, так и для оказания давления на бизнес-структуры России. По мнению ряда иностранных экспертов, Навальный дал понять, что он – проект ЦРУ или других западных спецслужб.