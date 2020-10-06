 

В Минобрнауки опровергли планы о переводе вузов на дистанционку

06.10.2020, 1:08, Новости дня

Минобрнауки РФ ежедневно мониторит ситуацию по коронавирусу в регионах, и пока вопрос о переводе вузов на дистанционку не стоит, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

«Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме по каждому из регионов. Вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения пока не стоит», – передает РИА «Новости» слова министра.

При этом он отметил, что «ситуация динамична, и все зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе».

Ранее сообщалось, что министры образования стран G20 заинтересовались опытом РФ по организации дистанционного образования в период распространения коронавируса, а самые высокие оценки у участников встречи получил опыт именно РФ и Сингапура.

Ранее сообщалось, что дистанционка ни в коем случае не заменит привычную учебу в стенах школы, но она теперь в любом случае станет важным компонентом образования.

Напомним, президент Владимир Путин назвал провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным.



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