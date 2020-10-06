 

Польша объявила о решении ЕС отозвать послов в Белоруссии

06.10.2020, 0:48, Новости дня

ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций, сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау.

«В согласии с Европейской службой внешних действий и странами – членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», – сообщил он.

Рау выразил Евросоюзу благодарность за то, что в ЕС поддержали Польшу и Литву, передает ТАСС.

По его словам, «приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны». Как сообщил Рау, требуются «каналы общения», а также «возможность действовать в поддержку суверенной и демократичной» Белоруссии. 

Рау подчеркнул, что ЕС встретит «однозначным и солидарным ответом» любую попытку «заклеймить какую-либо страну – члена ЕС».

В понедельник Литва отозвала посла в Минске.

Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября были отозваны для консультаций в Минск.

МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Польша и Литва ответили отказом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Поправки в российскую Конституцию вступили в силу

27.09 / Компания Apple обновила новую версию iOS 14, выпущенную 16 сентября

08.09 / “Должен прекратить насилие”. Великобритания призвала режим Лукашенко вернуть Колесникову

30.06 / В РФ повысят оклады военнослужащим

07.08 / Варшава не пошла путём Минска и Москвы и в последний момент отменила военный парад

09.07 / Минздрав Украины провалил закупку лекарств. За полгода в одной семье умерли два ребенка – Пациенты Украины

01.10 / В РФ предложили вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ

02.08 / Компания Kia рассекретила внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

22.07 / Уголовное дело против Ефремова поступило в суд

01.07 / Истребители Су-27 подняли для перехвата самолета ВВС США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска