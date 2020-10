Евросоюз отзовет часть послов из Беларуси – глава МИД Польши

06.10.2020, 0:35, Новости дня

Евросоюз отзовет для консультаций часть послов своих стран из Беларуси. Об этом 5 октября сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау на своей странице в Twitter.

“Согласованно с Европейской службой внешних действий и странами – членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Беларуси”, – заявил глава дипведомства.

Он поблагодарил партнеров за солидарность с позицией Польши и Литвы.

1/2 In coordination with the @eu_eeas &MS, we’ve made a joint decision to recall for consultations some of the ambassadors accredited to Belarus. I’d like to thank all EU partners for an unequivocal expression of solidarity with &. Support for Belarusians and their efforts

— Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 5, 2020

“Поддержка белорусов и их усилий по демократизации страны остается для нас приоритетом. Нам нужны открытые каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь”, – отметил Рау.

2/2 to democratize the country remains a priority to us. We need communication channels open to stand by those who fight for an independent, sovereign and democratic Belarus. All attempts to stigmatize any EU MS state will be met with a straightforward, reciprocal response.

— Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 5, 2020

Послов каких стран ЕС отзовут, не сообщается.

5 октября Беларусь объявила об отзыве послов из Литвы и Польши. Решение об отзыве и сокращении штатов посольств этих стран в Беларуси в белорусском МИД объяснили “однозначной деструктивной деятельностью со стороны указанных стран”.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.