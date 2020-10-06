 

Сын премьера Армении Пашиняна записался добровольцем в армию

06.10.2020, 0:35, Новости дня

Сын премьер-министр Армении Никола Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию для участия в крупномасштабных военных действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом Ашот сообщил в своем Facebook 5 октября.

“Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служит родине”, – написал он.

Հենց նոր կամավորագրվեցի կենտրոնական հավաքակայանում:Համածառայակից ընկերներ ջան, եկելա մեր հերթը մատուցելու հայրենիքին մեր ծառայութնյունները:

Posted by Ashot AshPash on Esmaspäev, 5. Oktoober 2020

Ашот записался добровольцем после призыва своего отца записаться в армию военнослужащим, которые демобилизовались в прошлом году, опубликованном в его YouTube.

Մարտակոչ՝ վերջին մեկ տարում զորացրված մեր զինվորներին։

Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Esmaspäev, 5. Oktoober 2020

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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