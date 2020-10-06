В Бундестаге ввели обязательный масочный режим

06.10.2020, 0:35, Новости дня

С 6 октября в Бундестаге вводят обязательное ношение масок из-за роста случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает DW ссылаясь на распоряжение председателя парламента Вольфганга Шойбле.

Нарушителей будут штрафовать на несколько тыс. евро. Тем, кто не хочет пользоваться средствами защиты, могут запретить вход в Бундестаг, говорится в сообщении.

Носить маски нужно будет во всех помещениях Бундестага. Их можно будет снимать во время выступления за трибуной или если расстояние между лицами, которые находятся на рабочих местах, составляет по меньшей мере 1,5 м.

По информации издания, масочный режим будет действовать по меньшей мере до 17 января 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 октября коронавирусом в мире заразилось более 35,33 млн человек. Умерло от коронавируса 1,039 млн человек, выздоровело 24,57 млн пациентов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Германии, по данным на 5 октября, выявлено 304 тыс. случаев болезни, умерли 9547 человек, выздоровело 263 тыс.