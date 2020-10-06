Телемедицинские консультации хирурга оказались не хуже обычных

06.10.2020, 0:20, Разное



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Пациенты, которые пользовались телемедициной, не сидели в очередях и сэкономили время. Об этом ученые из больничной сети Atrium Health сообщили на виртуальном Клиническом конгрессе Американского колледжа хирургов.

В исследовании приняли участие более 400 пациентов после лапароскопического удаления аппендикса. Часть из них посещала врачей для дальнейшей консультации в обычной поликлинике, вторая часть получала консультации дистанционно.

Общее время консультации, включая ожидание, было намного больше для людей в реальном медицинском учреждении по сравнению с виртуальным посещением (58 против 19 минут). Лицом к лицу со специалистами у участников обеих групп время было одинаковым: чуть более 8 минут.

Ученые сообщили, что пациенты, которые получали виртуальную консультацию, очень позитивно отзывались о ней. Им не требовалось ломать свой день походом в больницу, они могли распоряжаться своим днем. Уровень удовлетворенности консультациями был примерно одинаковым в обеих группах: около 95%.

Авторы отметили, что некоторым пациентом было некомфортно пользоваться виртуальными средствами консультации. По их оценкам, таких пациентов «больше, чем ожидалось».