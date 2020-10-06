США, Россия и Франция призывают к прекращению огня в Нагорном Карабахе

06.10.2020, 0:15, Новости дня

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Майкл Помпео, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, опубликовали совместное заявление, осудив «беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне Нагорного Карабаха и за ее пределами».

Министры подчеркнули, что недавние нападения на гражданские объекты как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны Нагорно-Карабахского конфликта, а также непропорциональный характер таких атак представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности региона.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (в центре)

Ссылаясь на заявление глав трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры вновь призвали конфликтующие стороны согласиться на немедленное и безоговорочное прекращение огня. «Страны-сопредседатели полны решимости полностью выполнить свой мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при содействии столиц Минской группы, – говорится в заявлении. – Они продолжат продвигать свое взаимодействие со сторонами и настоятельно призывать их возобновить процесс урегулирования на основе существующих основных принципов и соответствующих международных документов, хорошо известных обеим сторонам».