Замгоссекретаря США побеседовал с главами МИД Азербайджана и Армении

06.10.2020, 0:15, Новости дня

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в понедельник провел телефонные беседы с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, выразив глубокую озабоченность сообщениями об эскалации военных действий и расширении театра военных действий в Нагорно-Карабахском конфликте.

Как сообщается в официальном заявлении Госдепартамента, Биган призвал стороны немедленно согласиться на прекращение огня и возобновить переговоры под эгидой Минской группы, чтобы найти устойчивое решение конфликта. Заместитель госсекретаря подчеркнул, что Нагорно-Карабахский конфликт невозможно разрешить военными методами.