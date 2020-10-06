 

Замгоссекретаря США побеседовал с главами МИД Азербайджана и Армении

06.10.2020, 0:15, Новости дня

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в понедельник провел телефонные беседы с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, выразив глубокую озабоченность сообщениями об эскалации военных действий и расширении театра военных действий в Нагорно-Карабахском конфликте.

Как сообщается в официальном заявлении Госдепартамента, Биган призвал стороны немедленно согласиться на прекращение огня и возобновить переговоры под эгидой Минской группы, чтобы найти устойчивое решение конфликта. Заместитель госсекретаря подчеркнул, что Нагорно-Карабахский конфликт невозможно разрешить военными методами.



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